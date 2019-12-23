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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

23.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:39 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yaptığı saptanan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. ekiplerinin yaptığı araştırma sonunda kent merkezi ile İslahiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 13 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyette sorgulanmasına başlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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