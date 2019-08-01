Haberler» 3. Sayfa» Haber

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 36 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

01.08.2019 17:52 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 36 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotim ekiplerinin yaptığı 12 farklı operasyonda 503 gram esrar, 465 gram metamfetamin, 14 gram bonzai, 2 gram jamaika, 452 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışlarında kullanıldığı tespit edilen 3 hassas terazi, 4 tabanca, 2 av tüfeği, çalıntı olduğu tespit edilen elektronik eşyalar ve 4 bin 220 lira ile 500 dolar ele geçirildi. Operasyonda 36 kişi gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 36 şüpheliden 14'ü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:02   Keşan'da, 21 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı
17:59   Hakkari'de uzun namlulu silah ve EYP ele geçirildi
17:59   Ormanlık alanda 865 adet kök Hint keneviri ele geçirdi
17:57   Adana'da çarpışan tır ve kamyon yandı
17:55   19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
17:55   Şüpheli araçtan 244 karton kaçak sigara çıktı
17:52   Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama