Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
28.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:28
Gaziantep 'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 90 gram uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 90 gram uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA