Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.
15.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:04
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu, 8 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca ve 274 fişek ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA