Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

09 Kasım 2018 Cuma 18:40



09 Kasım 2018 Cuma 18:40

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine Çıksorut Mahallesi'nde H.Ç'nin evine operasyon düzenlendi.Adreste yapılan aramada, çelik yelek, tabanca, "sallama" diye tabir edilen bıçak, hassas terazi ile bir miktar satışa hazır halde uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınan H.Ç. ile M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.