Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Şehitkamil
ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu, M.S. isimli şüphelinin otomobilinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.
Fıstıklık Mahallesi'nde yakalanan zanlının aracında, satışa hazır folyolara sarılı vaziyette toplamda 375,3 gram esrar, 13,1 gram metamfetamin, 27 adet uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü,Şehitkamil
15 Kasım 2018 Perşembe 16:52