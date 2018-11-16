16 Kasım 2018, 18:39
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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep

Gaziantep kent merkezi ve İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep kent merkezi ve İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde ve İslahiye ilçesinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 kilo 616 gram esrar, 4 bin 784 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği 720 lira, 1 tabanca, gümrük kaçağı 27 şişe viski ile 2 şarap şişesi ele geçirildi.

Operasyonda "uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu kullanmak" suçlarından 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Islahiye,Gaziantep
16 Kasım 2018 Cuma 18:39