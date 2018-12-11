Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

11 Aralık 2018 Salı 16:32



11 Aralık 2018 Salı 16:32

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 25 Aralık Polis Merkezi Amirliği Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti ve satışı yapanlara yönelik Vatan Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.Adreste yapılan aramada, bir miktar eroin, uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 845 lira ele geçirildi.Operasyonda, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı iddiasıyla A.Y, Ü.N, H.Ö, Ö.K, E.A, M.A. ve H.Ö. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ö. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.