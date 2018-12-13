Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'daki illerden Gaziantep'e uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Nizip
yolunda bir otomobili durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği Bady'nin de katıldığı aramada, otomobilde 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
"Uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Gaziantep
13 Aralık 2018 Perşembe 17:02