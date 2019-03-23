Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

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Gaziantep'te bir miktar uyuşturucu ve bir tabanca ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneş Mahallesi'nde bir araçta bulunan E.B'nin üzerinde yaptıkları aramada, 796 sentetik uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 şarjör, 7 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 240 lira ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adli mercilere sevk edildi.