Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Kaynak: AA

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, K.D'nin uyuşturucu ticaretiyle uğraştığını belirledi.Zanlının Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda, 2 tabanca, 32 dolu fişek, 450 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 570 lira ele geçirildi.Gözaltına alınan K.D. ve M.M, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.