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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 6 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

09.08.2019 10:42 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 6 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini alan ekipler, merkez Şehitkamil ilçesi Hayrat Mahallesi'nde şüphelendikleri aracı durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Onix"in de kullanıldığı araçtaki aramada 9 paket halinde 6 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.C, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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