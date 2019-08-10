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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

10.08.2019 12:28 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi Amirliği Narkotim ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde önceden belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu sattıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 809 uyuşturucu hap, 1 pompalı tüfek, buna ait 25 dolu fişek, 95 tabanca mermisi ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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