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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

20.08.2019 16:42 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği uyuşturucu ile mücadele ekipleri, Kıbrıs Mahallesi'nde önceden belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle E.A, U.C.K. ve M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.C.K. ve M.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yapılan aramada ise 3 tabanca, 50 dolu fişek, 1 pompalı tüfek ve 1,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

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