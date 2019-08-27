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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

27.08.2019 16:06 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Turan Emeksiz Mahallesi'nde önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.K, M.Y ve A.K, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Evde yapılan aramada ise 1 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu, 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K ve M.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

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