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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

06.09.2019 16:42 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fırat, İnönü, Güneş, Onur ve Bozoklar mahallelerinde daha önceden belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 21 kilogram esrar, 60 kök Hint keneviri, 250 gram eroin, 20 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 125 lira ele geçirdi.
Uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli ise sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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