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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te devriye ekiplerinin şüphe üzerine durdukları bir araç içerisinde 98 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

04.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:57Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
'te devriye ekiplerinin şüphe üzerine durdukları bir araç içerisinde 98 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

devriye ekipleri Emek Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı üzerinde yapılan asayiş uygulamasında durumundan şüphelenerek bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 98 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.B., G.P. ve E.E. isimli şüphelilerin yasal işlemlerinin devam ettiği vurgulandı. - GAZİANTEP

Emek Mahallesi, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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