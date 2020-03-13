Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.
13.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:14
Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
İki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.T ve Y.K, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
İki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.T ve Y.K, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : İslahiye Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel
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