Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
17.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:52
Gaziantep 'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı, yapılan aramada 64 gram uyuşturucu madde, 5 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 55 mermi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı, yapılan aramada 64 gram uyuşturucu madde, 5 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 55 mermi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Manşet
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