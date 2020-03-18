Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
18.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:00
Gaziantep 'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı, yapılan aramada 113 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 380 paket gümrük kaçağı sigara, 3 hassas terazi ele geçirdi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı, yapılan aramada 113 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 380 paket gümrük kaçağı sigara, 3 hassas terazi ele geçirdi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Manşet
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