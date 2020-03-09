Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 39 gözaltı
Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 39 şüpheli yakalandı.
09.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:32
Gaziantep 'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 39 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınırken 219 gram uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 41 mermi, 2 tüfek ve 23 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınırken 219 gram uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 41 mermi, 2 tüfek ve 23 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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