Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
09.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:26
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 42 gram uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 35 mermi ve 7 kesici alet ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA