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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

16.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:10
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Gaziantep 'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı, 13 gram uyuşturucu madde, 8,80 gram eroin ve 155 kaçak sigara ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Güncel

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