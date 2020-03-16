Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
16.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:10
Gaziantep 'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı, 13 gram uyuşturucu madde, 8,80 gram eroin ve 155 kaçak sigara ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı, 13 gram uyuşturucu madde, 8,80 gram eroin ve 155 kaçak sigara ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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