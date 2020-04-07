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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

07.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:34
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Gaziantep 'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 376 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 11 mermi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Güncel
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