Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
07.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:34
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 376 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 11 mermi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA