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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

21.10.2019 12:42Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 kişi yakalandı. Operasyonun ardından yapılan aramalarda ise bir kilo 800 gram metamfetamin, 9 gr sentetik kannabinoid, 1 adet tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 440 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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