Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gaziantep
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey
ilçesinde uyuşturucu satışı yapılan adresleri belirledi. Ekipler, Vatan, Akdere
, Fırat
, Beybahçe ve Güzelvadi mahallelerinde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 40 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 101 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edilen 700 lira para ile 1 tabanca ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler, gözaltına aldığı 9 kişiyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.
- Gaziantep
Gaziantep, Güncel
Kaynak: DHA