26.06.2019 11:34
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Gaziantep

GAZİANTEP'te, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edilen paralar ele geçiren polisler, 10 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.Ş., A.Y. ve E.Ç. tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Gaziantep
Kaynak: DHA
Uyuşturucu Ticareti , Gaziantep , Güncel

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