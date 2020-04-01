Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
01.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:10
Gaziantep 'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 şüpheli yakalandı, adreslerde 2 ruhsatsız tabanca, bir kesici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 şüpheli yakalandı, adreslerde 2 ruhsatsız tabanca, bir kesici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA