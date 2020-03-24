Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Haberler

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

24.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:56
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Gaziantep 'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 15 zanlı yakalanırken, aramalarda ise 310 gram uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa’da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı Haberler
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı Haberler
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:35: Meslek edindirme kursu öğretmenleri, maske üretimine başladı - Haber 13:35: Bakanlık açıkladı: 121 bin 388 ihtiyaç talebi karşılandı - Haber 13:34: Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 3 tutuklu - Haber 13:34: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkmaları yasaklanan 121 bin kişinin ihtiyacı karşılandı - Haber 13:34: Özdoğan, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın yanındayız" - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45: İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading