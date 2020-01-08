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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındı.

08.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:54 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı adreslerde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti.
Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 23 zanlı "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 çalıntı araç, 5 çalıntı cep telefonu, 1 sahte kimlik ve 482 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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