Haberler » Güncel » Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı - Haber

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te 720 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

03.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:40 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı
'te 720 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde ilçesindeki Hacıbaba, Mithatpaşa, Hasırcıoğlu ve Çağlayan mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik 62 ekip ve 720 personelin katılımıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.
İki sabit uygulama noktasında 130 araçta arama yapıldığı, 380 kişinin üst aramasından geçirildiği operasyonda 35 adrese de eş zamanlı baskın düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Operasyonda 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 400 gram esrar, 650 gram metamfetamin, 220 gram eroin, 100 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 2 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından 24 kişi gözaltına alındı."

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:20   İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi - Haber
10:16   Hortumda evlerinin çatısı uçan aile bebekleriyle perişan oldu - Haber
10:16   Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü - Haber
10:16   Sincanlı öğrenciler Başkan Ercan ile baş başa - Haber
10:15   (Özel) Bu istasyonlar tamamen 'annelere' ait - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
22:42   Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Haber
3.01.2020 10:22:17