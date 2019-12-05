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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı

Gaziantep'te, iki mahallede eş zamanlı düzenlenen ve 24 saat süren helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

05.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:06Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı
'te, iki mahallede eş zamanlı düzenlenen ve 24 saat süren helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Asayiş, Narkotik, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlüklerinde görevli bin 960 polisin katılımıyla Hoşgör ve Savcılı mahallelerinde 179 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
, drone ve dedektör köpeklerin kullanıldığı ve 24 saatte tamamlanan operasyonda, 25 zanlı yakalandı.
Adreslerde ve bin 320 araç ile 4 bin 260 şahsın üzerinde yapılan aramalarda, 960 gram eroin, 780 gram esrar, 240 gram sentetik uyuşturucu, 245 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Helikopter, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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