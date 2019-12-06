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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

06.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:58Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Güneykent Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen 2 kişiyi durduran ekipler, yaptığı üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Ekipler, zanlıların uyuşturucu maddeyi A.Ş'den satın aldıklarını ifade etmesi üzerine, şüpheli adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adreste yapılan aramada, 1 uyuşturucu hap, 1 kurusıkı tabanca, 322 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

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