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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

14.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:24Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Güneykent Mahallesi'nde bir kafenin yanında uyuşturucu madde satışı yaptıkları sırada 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 12 gram metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Yeşilevler Mahallesi'nde de şüphelendikleri bir aracı durduran ekipler, 14 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Ticareti, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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