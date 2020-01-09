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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

09.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:32Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik Mimarsinan, Çıksorut ve Kocatepe mahallelerindeki adreslere operasyon düzenledi.
Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, 11 kilo 678 kilogram esrar ve 383 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu imal ettiği ve sattığı gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı.
Bu arada, dün Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep, Narkotik, Güncel

Kaynak: AA

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