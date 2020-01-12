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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 37 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te 755 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 37 zanlı gözaltına alındı.

12.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:56Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 37 şüpheli yakalandı
'te 755 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 37 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Aydıntepe ve Nurtepe mahallelerinde 755 polis, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin katılımıyla 10-11 Ocak tarihlerinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 45 ev, 66 halka açık yer, 1350 araç ile 3 bin 380 kişinin üzerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 1 kilo 700 gram esrar, 1 kilo 200 gram metamfetamin, 500 gram sentetik uyuşturucu, 230 gram eroin, 445 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 7 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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