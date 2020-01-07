Haberler » Güncel » Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haber

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

07.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:25 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti.
Takibe alınan adresten çıkan 3 kişinin üzerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda uyuşturucu satışı yapan F.H. ile diğer üç kişi gözaltına alındı. Evde ise bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 kurusıkı tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:34   DHA YURT BÜLTENİ-12 - Haber
14:34   Yolcu uçağı pistten çıkması - Yolcuların servislere binmesi - Haber
14:34   Ordu'nun Çambaşı Yaylası bungalovlarla turizmde daha iddialı - Haber
14:34   Tekirdağ'da Yunus ekipleri aranan 9 kişiyi yakaladı - Haber
14:28   Kızılay Silopi'de ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
7.01.2020 14:35:15