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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

07.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:56Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.
Adreste yapılan aramada ise 48 gram eroin, 1 tüfek, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu hap ile çalıntı olduğu değerlendirilen oto teybi, hoparlör ve led panel ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Vatan Mahallesi, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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