Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı. Güncel Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yukarıbayır Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir aracı durduran ekipler, 13,18 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler, Cemal Gürsel Mahallesi'nde de 2 şüphelinin üst aramasında, 18,93 gram esrar, 20 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para buldu.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.