Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
17.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:12
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 52 gram uyuşturucu, bir hassas terazi, bir tüfek, 10 mermi ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA