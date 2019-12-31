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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

31.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:38 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada 4 kilogram esrar, bir hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

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