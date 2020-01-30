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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

30.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:28Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey Emniyet müdürlüğü ekipleri, Kıbrıs Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu satıldığını tespit etti.
Takibe alınan adrese düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçundan yakalandı.
Adreste yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, bir bilye atar tabanca, iki kurusıkı tabanca, 8 mermi ve 27 çeşitli silah parçası ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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