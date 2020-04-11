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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

11.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:12
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Gaziantep 'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Çalışmada 6 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 56 gram uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel
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