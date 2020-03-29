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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

29.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:44
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Gaziantep 'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 25 gram uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Şahinbey, Güncel

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