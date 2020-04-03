Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
03.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:52
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 221 gram uyuşturucu, 110 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 pompalı tüfek ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA