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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 56 şüpheliden 21'i tutuklandı

Gaziantep'te, eş zamanlı olarak 5 mahallede düzenlenen ve 72 saat süren helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 56 zanlıdan 21'i tutuklandı.

30.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:58Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 56 şüpheliden 21'i tutuklandı
'te, eş zamanlı olarak 5 mahallede düzenlenen ve 72 saat süren helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 56 zanlıdan 21'i tutuklandı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı operasyonlar sonucunda yakalanan 56 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 28'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 28 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 21'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep'te, eş zamanlı olarak 5 mahallede, 72 saat süren helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, dün tamamlanan çalışmalarda 56 zanlı gözaltına alınmıştı.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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