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Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 22 gözaltı

Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

21.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:50Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 22 gözaltı
'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, vatandaşların daha sağlıklı çevrede yaşaması ve uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla başta narkotik ve asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesine ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.
Bu kapsamda önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 3,5 kilogram esrar, 220 gram eroin, 510 gram sentetik uyuşturucu, 212 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 4 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
Zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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