10.07.2019 13:03
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Gaziantep'te uyuşturucu satıp çalıntı eşya alan şüpheli tutuklandı

Gaziantep

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde uyuşturucu satıp karşılığında çalıntı eşya aldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde uyuşturucu satıp karşılığında çalıntı eşya aldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği narkotim ekipleri, Hoşgör Mahallesi'nde T.Y'nin sattığı uyuşturucu madde karşılığında çalıntı malzeme aldığını tespit etti.
Zanlı adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 53 uyuşturucu hap, 6 kök Hint keneviri, hassas terazi, 108 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram eroin, 8,3 gram esrar, 7 tüfek kartuşu, 7 cep telefonu, televizyon, monitör, klavye, uydu alıcısı, 20 litre mazot, 2 matkap, 4 güvenlik kamerası ve motosiklet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

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