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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Gaziantep'te polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

21.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:24 Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
'te polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Merkezi Amirliği Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Yeşilkent Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptıkları sırada 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan hakkında arama kaydı olduğu tespit edilen H.R.D. ve M.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Ticareti, Gaziantep, Şahinbey, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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