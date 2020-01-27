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Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

27.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:14Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Mithatpaşa Mahallesi'nde yaptıkları uygulama sırasında Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan M.A.'nın "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası arandığını belirlendi.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen M.A. adliyeye sevk edildi.

Şehitkamil, Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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